Pechino Express 2021 non si farà: ecco perché secondo Sky, che ha acquistato il reality dalla Rai (Di giovedì 1 aprile 2021) Pechino Express 2021 non si farà. Il reality show è stato acquisito dalla rete a pagamento Sky dopo i numeri dell'ascolto ottenuti su Rai Due. Ora, però, non è stato materialmente possibile procedere alle riprese. perché? Pechino Express 2021: non si farà perché… Il programma non è stato proprio registrato da Sky per via della pandemia. Infatti, il reality prevede che i concorrenti trovini passaggi di fortuna in un Paese che non conoscono. Le restrizioni dovute alla pandemia, l'organizzazione diversa per ogni Paese, i periodi di quarantena, ecc., hanno costretto quindi Sky a lasciare perdere per quest'anno. Anche Nils Hartmann, Senior Director di Sky, ...

