OnePlus Watch | ecco le funzioni che stanno arrivando via OTA

Il OnePlus Watch è un gran bello smartWatch, su questo penso in tanti saranno d'accordo. Come riportato dal forum ufficiale di casa OnePlus, sono tante le novità in arrivo via OTA a bordo del primo orologio intelligente del produttore cinese. Le funzionalità pronte ad arrivare comprendono le notifiche e risposte, visto che l'indossabile consentirà di rispondere alle notifiche direttamente dal wereable (un aggiornamento dedicato permetterà la personalizzazione delle risposte preimpostate). La modalità Always On Display pure potrebbe arrivare: il team di sviluppo sta valutando tale possibilità a seconda della durata della batteria (la funzione graverebbe sull'autonomia per il 50%). Il produttore cinese sta anche progettando altri quadranti per il OnePlus Watch, tra cui uno in grado di ...

