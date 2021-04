Nuoto | Assoluti | Miressi vince i 100 stile libero su Ceccon e Frigo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Riccione, 1 apr. - (Adnkronos) - Alessandroi 100ai campionatididi Riccione. Il piemontese tocca in 48"34 imponendosi davanti a Thomas(48"50) e Manuel(48"83). Il 39enne Filippo Magnini si aggiudica la finale B in 49"71.

Federica Pellegrini vince i 100 sl tornando con un solido 53'86 presagio per i suoi 200 di domani: Fede passa in 26'01 e si distende rimanendo sullo standard di Marsiglia di due settimane fa. Fede a ...Gregorio Paltrinieri vince gli 800 stile libero ai campionatididi Riccione. Il carpigiano si impone in 7'41"96 precedendo Gabriele Detti (7'46"58) e Marco De Tullio (7'50"98).Riccione, 1 apr. - (Adnkronos) - Alessandro Miressi vince i 100 stile libero ai campionati assoluti di nuoto di Riccione. Il piemontese tocca in 48"34 imponendosi davanti a Thomas Ceccon (48"50) e ...Pellegrini conferma i tempi nuotati a Marsiglia e centra il suo 128° titolo tricolore. Gregorio migliora la leadership 2021 con 7’41”96: terzo pass olimpico che invece sfugge a Detti ...