MotoGP, Johann Zarco: “Penso alla vittoria, non al podio! Se troviamo la giusta chiave a livello di gomme…” (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo un esordio condito da un ottimo secondo posto nel Gran Premio del Qatar, Johann Zarco si rimbocca le maniche in vista del secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Si rimane a Losail, ma il Gran Premio diventa quello di Doha. Il tracciato è sempre quello, per cui ideale per le moto Ducati. Si tratterà dell’unica occasione stagionale nella quale si correranno due gare nella medesima sede, per cui le attese non parlano di rivoluzioni clamorose? “Penso che cresceremo tutti – spiega il francese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend-bis di Losail – per cui sia noi, sia i rivali, andremo ad intervenire sui problemi riscontrati in gara-1. Dovremo fare di tutto per ridurre al minimo le difficoltà della seconda parte della corsa. Dovremo gestire meglio le gomme e in quel caso avremo maggiori ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo un esordio condito da un ottimo secondo posto nel Gran Premio del Qatar,si rimbocca le maniche in vista del secondo appuntamento del Mondiale2021. Si rimane a Losail, ma il Gran Premio diventa quello di Doha. Il tracciato è sempre quello, per cui ideale per le moto Ducati. Si tratterà dell’unica occasione stagionale nella quale si correranno due gare nella medesima sede, per cui le attese non parlano di rivoluzioni clamorose? “che cresceremo tutti – spiega il francese nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend-bis di Losail – per cui sia noi, sia i rivali, andremo ad intervenire sui problemi riscontrati in gara-1. Dovremo fare di tutto per ridurre al minimo le difficoltà della seconda parte della corsa. Dovremo gestire meglio le gomme e in quel caso avremo maggiori ...

