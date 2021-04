Milano: movida violenta all'Arco della Pace, 4 arresti e 9 minori indagati (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - La movida violenta con aggressioni e rapine all'Arco della Pace di Milano da parte di un 'branco' di giovanissimi ha fatto scattare le manette per quattro ventenni. Sono indagati, invece, nove minori, tutti incensurati. Gli arresti della polizia di Milano, in esecuzione della misura cautelare disposta dal gip, sono di questa mattina, insieme alle perquisizioni a carico di cinque dei minori. I quattro ventenni sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti. L'attività ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021), 1 apr. (Adnkronos) - Lacon aggressioni e rapine all'dida parte di un 'branco' di giovanissimi ha fatto scattare le manette per quattro ventenni. Sono, invece, nove, tutti incensurati. Glipolizia di, in esecuzionemisura cautelare disposta dal gip, sono di questa mattina, insieme alle perquisizioni a carico di cinque dei. I quattro ventenni sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, di una rapina, una tentata rapina e due aggressioni ai danni di alcuni loro coetanei, del titolare di un ristoratore e di alcuni suoi dipendenti. L'attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano movida A che serve l'ombra Qui sotto casa, a Milano, era zona di movida notturna: tanti locali, auto sui marciapiedi, voci e rumore fino alle tre. Nel palazzo i condomini borbottavano. Ma c'era tanta luce dai caffè, e tanta gente che andava e ...

"Per Sala sono invisibili". I senzatetto che vivono nei cavalcavia del centro ... a ridosso di quelle vie che un tempo vedevano scorrere la movida notturna. Silvia Sardone ha documentato la situazione della stazione di Porta Garibaldi, una delle tante di Milano, nei cui pressi ...

Movida a Milano: feste in casa e in b&b, grigliate e locali aperti senza mascherine. Aumentano le multe Corriere della Sera Festa proibita in riva al lago di Como: multati dieci studenti universitari spagnoli È notizia di queste ore che per le strade di Madrid, capitale della Spagna, è tornata la movida, nonostante la città registri il 40 per cento dei contagi Covid di tutto il Paese iberico. E chissà se i ...

Pam local, altre due aperture a Milano Il nuovo punto vendita Pam local di C. Colombo, 1 angolo viale Gorizia, si trova in uno dei quartieri più caratteristici di Milano, a pochi passi dalla Darsena dei Navigli, una zona chic simbolo della ...

