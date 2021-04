Milano. Macao/Palazzine occupate, il Comune da ragione al Municipio 4 e passa la palla a Sogemi (Di giovedì 1 aprile 2021) Si richiede, ove di vostra competenza, di garantire lo stato di sicurezza all’interno dei luoghi in vostra custodia, contrastando nuove intrusioni e sigillando gli accessi agli edifici. Ove opportuno, vi si invita a intervenire in coordinamento con la Polizia Locale”. E’ l’invito rivolto dalla Direzione Urbanistica del Comune di Milano alla Sogemi. La missiva, fa sapere il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, “è stata spedita dopo la nostra delibera di Giunta che chiede interventi per contrastare la grave situazione che si è venuta a creare in viale Molise e che, come confermano recenti fatti di cronaca, non ha fatto altro che peggiorare”. Per il numero uno del Municipio, “pare che qualcosa inizi a muoversi e ringrazio Direzione Urbanistica per questo primo passaggio, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 aprile 2021) Si richiede, ove di vostra competenza, di garantire lo stato di sicurezza all’interno dei luoghi in vostra custodia, contrastando nuove intrusioni e sigillando gli accessi agli edifici. Ove opportuno, vi si invita a intervenire in coordinamento con la Polizia Locale”. E’ l’invito rivolto dalla Direzione Urbanistica deldialla. La missiva, fa sapere il Presidente del4 Paolo Guido Bassi, “è stata spedita dopo la nostra delibera di Giunta che chiede interventi per contrastare la grave situazione che si è venuta a creare in viale Molise e che, come confermano recenti fatti di cronaca, non ha fatto altro che peggiorare”. Per il numero uno del, “pare che qualcosa inizi a muoversi e ringrazio Direzione Urbanistica per questo primoggio, ...

Advertising

moriggi : RT @LegaSalvini: ?? MILANO, SIAMO STANCHI DI UN SINDACO SCHIAVO DEI CENTRI SOCIALI Silvia #Sardone: 'La Lega di nuovo in presidio davanti… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ?? MILANO, SIAMO STANCHI DI UN SINDACO SCHIAVO DEI CENTRI SOCIALI Silvia #Sardone: 'La Lega di nuovo in presidio davanti… - bologninistefan : Il Sindaco faccia sgomberare il centro sociale Macao e le altre palazzine liberty adiacenti! La @LegaMilano e i mil… - ALisimberti : RT @LegaSalvini: ?? MILANO, SIAMO STANCHI DI UN SINDACO SCHIAVO DEI CENTRI SOCIALI Silvia #Sardone: 'La Lega di nuovo in presidio davanti… - Ernesto29296958 : RT @Noiconsalvini: ?? MILANO, SIAMO STANCHI DI UN SINDACO SCHIAVO DEI CENTRI SOCIALI Silvia #Sardone: 'La Lega di nuovo in presidio davant… -