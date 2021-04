Meteo, le previsioni di venerdì 2 aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) venerdì 2 aprile ultimo giorno di sole e bel tempo della settimana in Italia. Cielo sereno in particolare a Nord, qualche debole vento nel Meridione. Rovesci sono previsti in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria. Da sabato, invece, tornano temporali anche di forte intensità. Nella giornata di venerdì le temperature sfiorano condizioni quasi estive, con punte fino a 26°C (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 aprile 2021)ultimo giorno di sole e bel tempo della settimana in Italia. Cielo sereno in particolare a Nord, qualche debole vento nel Meridione. Rovesci sono previsti in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Calabria. Da sabato, invece, tornano temporali anche di forte intensità. Nella giornata dile temperature sfiorano condizioni quasi estive, con punte fino a 26°C (LE).

