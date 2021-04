Masami Yamamoto fonda EPIGRAsm dopo l' addio a Sony Japan Studio

(Di giovedì 1 aprile 2021) Di recente, un ex dipendente diInteractive Entertainment, ha informato della creazione di un suo nuovo team.ha confermato l'a metà marzo di quest'anno, anche se, in realtà, l'dello sviluppatore alla società giapponese è avvenuto a fine febbraio. "Chiedo scusa se questo sembra un pesce d'aprile, ma il 31 marzo hoto la società", ha annunciatoin un tweet. "Ho avuto il privilegio di vivere la vita attraverso le cose che amo, quindi d'ora in poi vorrei 'vivere con le persone che amo' come principio guida. Continuerò a fare del mio meglio in tutte le aree, ...

Advertising

infoitscienza : Masami Yamamoto, ex-producer di Sony Japan Studio, fonda il nuovo team EPIGRAsm – NotiziaVideogiochi per PC e conso… -

Ultime Notizie dalla rete : Masami Yamamoto

Multiplayer.it

A lasciarlo questa volta è stato, come annunciato in prima persona su Twitter.ha lavorato in Sony per 25 anni, ed è stato direttore della produzione e produttore esecutivo ...... tra cui il produttore di Bloodborne Masaaki Yamagiwa , il video manager Ryo Sogabe e il produttore esecutivo. Il boss di Team Asobi, Nicolas Doucet , è stato nominato nuovo studio ...Masami Yamamoto, ex impiegato del Sony Interactive Entertainment Japan Studio, ha annunciato la fondazione di EPIGRAsm. In un tweet Yamamoto ha spiegato: ...Moore è dunque l'ennesimo nome che si aggiunge alla lista di illustri collaboratori che in questi mesi hanno annunciato l'abbandono da SIE, tra i quali citiamo Masami Yamamoto, Masaaki Yamagiwa, ...