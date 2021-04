Maddalena Corvaglia si racconta: cos’è successo con Elisabetta Canalis (Di giovedì 1 aprile 2021) Maddalena Corvaglia si è raccontata in un’intervista, confidandosi sulla sua situazione sentimentale e sul rapporto con l’ex Velina Elisabetta Canalis. Maddalena Corvaglia è ricordata per essere una delle più famose ex Veline di “Striscia la Notizia“. Oggi 41enne, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi affrontando diversi argomenti, dalla sua situazione sentimentale al legame rovinatosi con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021)si èta in un’intervista, confidandosi sulla sua situazione sentimentale e sul rapporto con l’ex Velinaè ricordata per essere una delle più famose ex Veline di “Striscia la Notizia“. Oggi 41enne, ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi affrontando diversi argomenti, dalla sua situazione sentimentale al legame rovinatosi con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Maddalena Corvaglia in confidenza: fidanzato Canalis GF Vip e Isola - #Maddalena #Corvaglia #confidenza: - Luca_zone : Ovviamente non mi perderò la puntata con Juliana Moreira e quella con Maddalena Corvaglia #GameOfGames ah, quanto sono prevedibile ?? - darkap89 : In edicola su Telesette trovate l'intervista a Maddalena Corvaglia che mette al servizio la sua passione per i moto… - sparklingsoull : RT @Tartaruga9731: #Ascoltitv #isola Inutile girarci troppo intorno, ma il cast per quanto litigioso e omogeneo non è commerciale. Non puo… - Tartaruga9731 : #Ascoltitv #isola Inutile girarci troppo intorno, ma il cast per quanto litigioso e omogeneo non è commerciale. No… -