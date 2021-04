Lo strano caso di Eugene Laverty | con la moto ma senza team

(Di giovedì 1 aprile 2021)è presente ai test di Barcellona con la sua BMW, ma non può girare. Il pilota irlandese ha ricevuto la M1000RR con cui correrà la SBK quest’anno, affidata alla nuova struttura RC Squadra Corse. Ma al momento di ritirarla, la scuderia italiana non si è presentata. Risultato: il 34enne è rimasto ai box, e la suaparcheggiataassistenza. Cerchiamo di analizzare una vicenda dai contorni misteriosi. Che fine ha fatto ildi? E’ una domanda a cui nessuno riesce a dare una risposta. All’arrivo al Montmelo, dove iSuperbike sono impegnati in una due giorni di test, la BMW aveva regolarmente spedito la M1000RR destinata alla formazione RC. La, il cui assemblaggio è stato effettuato ...

Advertising

domenicacuziol : RT @byoblu: Dallo strano caso del Cile, dove i contagi e le morti sono aumentate nonostante le vaccinazioni, all'India, dove il covid sembr… - TemaMarco60 : RT @byoblu: Dallo strano caso del Cile, dove i contagi e le morti sono aumentate nonostante le vaccinazioni, all'India, dove il covid sembr… - GastoneMappini : RT @byoblu: Dallo strano caso del Cile, dove i contagi e le morti sono aumentate nonostante le vaccinazioni, all'India, dove il covid sembr… - mirddyn_rm : RT @byoblu: Il Cile è una delle nazioni dell'America del Sud più avanti nella somministrazione dei vaccini Covid. Nonostante questo dal 27… - moniaple : RT @byoblu: Dallo strano caso del Cile, dove i contagi e le morti sono aumentate nonostante le vaccinazioni, all'India, dove il covid sembr… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso

ilGiornale.it

Lodi Sidd Finch e della sua pallina da baseball Pure i grandi ogni tanto si prendono una pausa dalle notizie serie. Così nel 1985 'Sports Illustrated' esce con una clamorosa notizia a ...Ma quando un qualcosa diti trascina fuori dalla torre di avvistamento e dentro quel mondo, ... Industrializzazione? Critica alla società? Controllo? In ogniil gioco è capace di catturare ...La donna di 43 anni è stata trovata nuda e intrappolata in un canale di scolo a nord di Miami nei giorni scorsi e i soccorritori sono riusciti a portarla in salvo in quella che è stata descritta come ...Col gol alla Lituania, Stefano Sensi trova il secondo gol stagionale con l'Italia. Con cui ha numeri opposti a quelli con l'Inter.