Le verità nascoste | quando Zemeckis ci azzecca lo fa alla grande

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) LE VERITA'Raimovie ore 23.10. Con Michelle Pfeiffer, Harrison Ford e Miranda Otto. Regia di Robert. Produzione USA 2000. Durata: 2 ore e 10 minuti LA TRAMA Una coppia agiata e apparentemente felice vive in una bella villa del Vermont. Ma lei ogni tanto si agita. S'è persuasa che il vicino di casa ha ucciso la moglie. Lo dice al marito che la prende, indulgentemente per paranoia (nevrosi di mamma, la figlia li ha appena lasciati per andare al college). Ma l'agitazione peggiora. La donna ora s'è convinta che lo spirito della (supposta) uccisa s'aggiri da quelle parti. Ormai tutti la prendono per matta. E invece il fantasma s'aggira veramente chiedendo vendetta. Solo che l'assassino non era il marito. PERCHÈ VEDERLO Perché è un film di Robert, un regista che...