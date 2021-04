Lazio, in ritardo le dosi di AstraZeneca. D’Amato: ‘Ora stiamo lavorando con il lotto dissequestrato fino a esaurimento’ (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel Lazio prosegue la campagna di vaccinazione: dal 20 aprile, infatti, i cittadini potranno essere vaccinati con Johnson & Johnson (vaccino monodose) in farmacia. Leggi anche: Vaccino Covid in farmacia a Roma e nel Lazio: come prenotarsi, dove farlo e a chi spetta Nonostante questo, però, si teme lo stop alle vaccinazioni nella Regione: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”, ha dichiarato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini”, ha concluso. Allarme rilanciato poco fa sempre dall’Assessore: “Sul ritardo nelle forniture di AstraZeneca ci scusiamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelprosegue la campagna di vaccinazione: dal 20 aprile, infatti, i cittadini potranno essere vaccinati con Johnson & Johnson (vaccino monodose) in farmacia. Leggi anche: Vaccino Covid in farmacia a Roma e nel: come prenotarsi, dove farlo e a chi spetta Nonostante questo, però, si teme lo stop alle vaccinazioni nella Regione: “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini diprevisti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”, ha dichiarato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio. “Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini”, ha concluso. Allarme rilanciato poco fa sempre dall’Assessore: “Sulnelle forniture dici scusiamo ...

