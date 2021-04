La serie da guardare ad aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Il calendario delle serie che partono (e ripartono) ad aprile è fittissimo: con la pandemia che ha bloccato le riprese e sconvolto le date di uscita della scorsa stagione televisiva, molti debutti sono stati rimandati a questa primavera. Tra le produzioni italiane: Anna, Zero e Nudes; tra quelle internazionali: The Nevers, Tenebre e ossa, Them e Clarice. I ritorni più attesi, invece, sono Shameless, The Flash, Batwoman, Grey’s Anatomy e Station 19. Con il persistere delle chiusure delle sale cinematografiche, l’elenco dei film in streaming è tanto ricco quanto quello delle serie: su Netflix, per esempio, arriveranno la storia neo-western con Idris Elba Concrete Cowboy (2 aprile), la commedia supereroistica con Melissa McCarthy e Octavia Spencer Thunder Force (il 9) e l’avventura animata I Mitchell contro le macchine ... Leggi su wired (Di giovedì 1 aprile 2021) Il calendario delleche partono (e ripartono) adè fittissimo: con la pandemia che ha bloccato le riprese e sconvolto le date di uscita della scorsa stagione televisiva, molti debutti sono stati rimandati a questa primavera. Tra le produzioni italiane: Anna, Zero e Nudes; tra quelle internazionali: The Nevers, Tenebre e ossa, Them e Clarice. I ritorni più attesi, invece, sono Shameless, The Flash, Batwoman, Grey’s Anatomy e Station 19. Con il persistere delle chiusure delle sale cinematografiche, l’elenco dei film in streaming è tanto ricco quanto quello delle: su Netflix, per esempio, arriveranno la storia neo-western con Idris Elba Concrete Cowboy (2), la commedia supereroistica con Melissa McCarthy e Octavia Spencer Thunder Force (il 9) e l’avventura animata I Mitchell contro le macchine ...

