La regina Elisabetta riappare in pubblico dopo mesi e fa una domanda a bruciapelo sulla “caccia ai russi” (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è mancata una battuta pungente verso la russia, decisamente un passo oltre i suoi standard abituali di correttezza diplomatica, nell’evento che ha segnato la ricomparsa in pubblico della regina Elisabetta fuori dal castello di Windsor, dopo mesi d’isolamento quasi totale legato alle cautele dell’emergenza Covid. Vestita di verde, l’inossidabile sovrana britannica, 95 anni il mese prossimo, si è mostrata per una cerimonia in onore del centenario della fondazione della Royal Australian Air Force (RAAF), l’aeronautica militare dell’Australia, paese dell’ex impero tuttora legato alla sua corona. Cerimonia, accompagnata da un rito in memoria dei caduti, tenutasi presso il Commonwealth War Graves Commission Air Forces Memorial di Runnymede, nel Surrey. Affiancata dall’alto commissario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è mancata una battuta pungente verso laa, decisamente un passo oltre i suoi standard abituali di correttezza diplomatica, nell’evento che ha segnato la ricomparsa indellafuori dal castello di Windsor,d’isolamento quasi totale legato alle cautele dell’emergenza Covid. Vestita di verde, l’inossidabile sovrana britannica, 95 anni il mese prossimo, si è mostrata per una cerimonia in onore del centenario della fondazione della Royal Australian Air Force (RAAF), l’aeronautica militare dell’Australia, paese dell’ex impero tuttora legato alla sua corona. Cerimonia, accompagnata da un rito in memoria dei caduti, tenutasi presso il Commonwealth War Graves Commission Air Forces Memorial di Runnymede, nel Surrey. Affiancata dall’alto commissario ...

