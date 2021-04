La rabbia dei ristoratori: occupano l’A1 e l’Autogrill di Cantagallo: “Fateci riaprire” (Di giovedì 1 aprile 2021) I ristoratori continuano la loro protesta e alzano sempre più il tono della loro voce e delle loro azioni. Sono centinaia quelli che si sono ritrovati dietro lo striscione “Adesso basta” all’Autogrill del Cantagallo, nel bolognese. ristoratori, fieristi, commercianti e ambulanti provenienti da tutta Italia e messi in ginocchio dalla pandemia e dall’incapacità del governo Conte prima, e di quello di Draghi adesso, si sono ritrovati lì e hanno minacciato di bloccare l’autostrada A1. Poi sono intervenute le forze dell’ordine e nel primo pomeriggio la minaccia di invasione della A1 si è trasformata in presidio statico. Chiedono sostegni veri e, se in sicurezza, il ritorno al lavoro.



