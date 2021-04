La Polizia di Stato compie 40 anni. Dare nuova linfa con un piano di assunzioni (Di giovedì 1 aprile 2021) La Legge 121 del 1 aprile 1981 e il quarantennale della riforma della Polizia di Stato, che celebriamo oggi, hanno rappresentato un significativo passo in avanti sul versante della democrazia in termini di trasparenza, efficienza e riconoscimento di diritti fino a quel periodo negati. Celebrare questa data non è soltanto un gesto di affetto verso coloro che si batterono per un ideale di rinnovamento della Polizia di Stato, volto a migliorare le istituzioni. Oggi più che mai, partendo proprio dallo spirito di quella riforma, è necessario lavorare per condividere un nuovo programma per la sicurezza democratica del Paese, peraltro in un momento storico particolare dettato dall’emergenza epidemiologica. 40 anni fa, nel pieno degli anni di piombo, le grandi confederazioni sindacali ed in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) La Legge 121 del 1 aprile 1981 e il quarantennale della riforma delladi, che celebriamo oggi, hanno rappresentato un significativo passo in avanti sul versante della democrazia in termini di trasparenza, efficienza e riconoscimento di diritti fino a quel periodo negati. Celebrare questa data non è soltanto un gesto di affetto verso coloro che si batterono per un ideale di rinnovamento delladi, volto a migliorare le istituzioni. Oggi più che mai, partendo proprio dallo spirito di quella riforma, è necessario lavorare per condividere un nuovo programma per la sicurezza democratica del Paese, peraltro in un momento storico particolare dettato dall’emergenza epidemiologica. 40fa, nel pieno deglidi piombo, le grandi confederazioni sindacali ed in ...

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Stato Sparatoria in California,almeno 4 morti ...ancora ignoti ed è stato a sua volta ferito dagli agenti intervenuti e trasportato in ospedale. "La situazione è stata stabilizzata e non c'è nessuna minaccia per il pubblico", fa sapere la polizia ...

Movida violenta all'Arco della Pace, arrestati quattro giovani Quattro giovani, tutti incensurati , sono stati arrestati e messi ai domiciliari dalla Polizia di Stato di Milano , e altri 9 sono stati indagati, per una serie di episodi violenti - rapine a aggressioni - consumate prevalentemente nella zona della movida dell'Arco della Pace , nel ...

La Polizia di Stato compie 40 anni Questure sul web La Polizia di Stato compie 40 anni Oggi ricorre una data storica: esattamente 40 anni fa veniva approvata la legge 121 che rifondava il sistema della sicurezza del nostro Paese dando vita alla Polizia di Stato, la prima Forza di polizi ...

Roma: arrestato pusher con 10.000 dosi di shaboo, la "droga che deforma il viso" Nascosti nell’armadio della sua camera da letto gli agenti del commissariato Romanina della Capitale, hanno trovato 1,126 chilogrammi di shaboo, ...

