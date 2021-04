Juve verso il derby: Arthur più no che sì. Dubbio Szczesny, certezza Dybala (Di giovedì 1 aprile 2021) A questo punto non ci sono più dubbi: nel derby sarà la volta buona per il suo rientro. Dopo quasi tre mesi Paulo Dybala tornerà dunque fra i convocati, destinazione più probabile la panchina. Perché ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 aprile 2021) A questo punto non ci sono più dubbi: nelsarà la volta buona per il suo rientro. Dopo quasi tre mesi Paulotornerà dunque fra i convocati, destinazione più probabile la panchina. Perché ...

