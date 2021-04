In Bulgaria infezioni Covid record ma riaprono i ristoranti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nonostante il numerodi casi di coronavirus, oggi in, hanno riaperto icon i tavoli all'aperto dopo il lockdown di due settimane. Il tutto fortemente voluto dal governo. ...

In media, la Bulgaria ha registrato 732 nuove infezioni ogni 100.000 persone nelle ultime due settimane, con la maggior parte dei casi concentrati a Sofia. Il ministro della Salute, ...Nonostante il numero record di casi di coronavirus, oggi in Bulgaria, hanno riaperto i ristoranti con i tavoli all'aperto dopo il lockdown di due settimane. Il tutto fortemente voluto dal governo.