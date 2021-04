Il ritorno di Giuseppe Conte | “Sfida complessa ma rifonderemo il M5s Non sarà un’operazione di marketing Proporrò carta principi e valori”

(Di giovedì 1 aprile 2021) È il giorno deldell’ex premiersulla scena politica. Durante l’assemblea M5s, trasmessa in diretta streaming su Facebook e alla quale partecipa anche Beppe Grillo, il leader in pectore spiega ai parlamentari pentastellati come intende ricostruire il Movimento. Il reggente Vito Crimi apre l’assemblea e lascia la parola all’ex premier. “Il Movimento ha scritto pagine importanti della più recente storia politica italiana. Potete essere orgogliosi, mantenere lo sguardo fiero di chi ha mantenuto le aspettative suscitate”, diceall’inizio del suo intervento all’assemblea congiunta M5s. Fra i meriti più grandi “quello di aver richiamato l’attenzione sull’etica pubblica“, ha detto il leader in pectore del Movimento. “Sono qui con voi perché ho accettato” dietro molte ...

Advertising

fattoquotidiano : IL RITORNO DI GIUSEPPE CONTE E' un passaggio fondamentale per il futuro del Movimento: ecco perché - VienDalMare84 : RT @LaNotiziaTweet: Il ritorno di Giuseppe #Conte. La diretta streaming dell'intervento dell'ex premier all'assemblea #M5S - GoinaFabrizio : RT @LaNotiziaTweet: Il ritorno di Giuseppe #Conte. La diretta streaming dell'intervento dell'ex premier all'assemblea #M5S - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Il ritorno di Giuseppe #Conte. La diretta streaming dell'intervento dell'ex premier all'assemblea #M5S - salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: Il ritorno di Giuseppe #Conte. La diretta streaming dell'intervento dell'ex premier all'assemblea #M5S -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Giuseppe

Conte in diretta video streaming questa sera alle ore 21.30: no, non è un "pesce d'aprile" e non si tratta di un clamorosoal periodo delle conferenze stampa notturne da Palazzo Chigi ...diGagliano - Il ministro degli Esteri bulgaro ha dichiarato in una nota di aver informato l'... Al suoin Bulgaria sarebbe stato incaricato di reclutare una rete di agenti con accesso a ...Roma - E' stato il giorno del ritorno di Giuseppe Conte sulla scena politica. L'ex premier è stato protagonista di una diretta streaming - antica prassi dei pentastellati - annunciata questa mattina ...È il giorno del ritorno dell’ex premier Giuseppe Conte sulla scena politica. Durante l’assemblea M5s, trasmessa in diretta streaming su Facebook e alla quale partecipa anche Beppe Grillo, il leader in ...