(Di giovedì 1 aprile 2021) “Abbiamo un servizio che non è ancorasui. Unache non funziona fa sì che alla fine vince chi ha più potere. Oggi c’è la novità del Recovery che mette dei vincoli d’intervento in questo settore”. Lo ha detto Anna, vice presidente del Senato e responsabiledel Pd, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Giustizia, Rossomando “Sui tempi il sistema non è all’altezza” - CorriereCitta : Giustizia, Rossomando “Sui tempi il sistema non è all’altezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Rossomando

Quotidiano di Sicilia

Il tema dei temi è sempre quello dei tempi della" ha sottolineato- . Noi abbiamo un servizio che non è ancora all'altezza sui tempi, il problema è anche l'organizzazione, l'...Gli altri tre piemontesi nominati con lei sono Annae Diritti), Enrico Borghi (Politiche per la Sicurezza) e Mauro Berruto (Sport).Una giustizia che non funziona fa sì che alla fine vince chi ha più potere. Oggi c'è la novità del Recovery che mette dei vincoli d'intervento in questo settore”. Lo ha detto Anna Rossomando, vice ...Lo ha detto Anna Rossomando, vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress. “Il Pd dopo anni ha ...