Fredy Guarin arrestato in Colombia (Di giovedì 1 aprile 2021) . L'ex giocatore dell'Inter sarebbe stato protagonista di una lite con il padre. MEDELIN (Colombia) – . Come riferito da Fanpage, l'ex centrocampista dell'Inter è stato fermato dalla polizia al culmine di una lite con il padre. Non si conoscono i motivi di questo litigio e, soprattutto, non è chiaro se la famiglia sporgerà denuncia nei confronti dell'ex giocatore. In attesa di accertare meglio la vicenda, Guarin deve rispondere all'accusa di aggressione al pubblico ufficiale. Non si esclude la possibilità che il Colombiano fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. La polizia: "Uomini intervenuti dopo una segnalazione" Le indagini sono ancora in corso per accertare quanto successo. "I nostri uomini – ha detto il responsabile delle forze dell'ordine Jorge Luis Vargas – sono intervenuti in seguito a una telefonata che ...

tancredipalmeri : Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe agg… - PBPcalcio : Ma Fredy #Guarin tutto bene??? - diegocecati : RT @NonConoscoVG: Fredy Guarin arrestato per aggressione contro i propri genitori. Prelevato dalla polizia, era in uno stato confusionale d… - CelcanNell : RT @tancredipalmeri: Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe aggred… - CCastillo16 : RT @tancredipalmeri: Notizia avvilente su Fredy Guarin: è stato arrestato in Colombia durante un litigio familiare nel quale avrebbe aggred… -