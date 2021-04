(Di giovedì 1 aprile 2021) Probabilidi(a). Le scelte degli allenatori per il prossimo turno della coppa più seguita al mondo. Per ogni partita indichiamo se la formazione è probabile o ufficiale. Non è facile prevedere chi scenderà in campo quindi fino a un’ora prima del calcio d’inizio è possibile che gli undici iniziali InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #RealMadridLiverpool #UCL - infobetting : Formazioni Champions League Quarti di finale (a) 2020/2021 - tuttoatalanta : Champions, quarti di finale - Bayern Monaco-PSG, le probabili formazioni - tuttoatalanta : Champions, quarti di finale - Porto-Chelsea, le probabili formazioni - infoitsport : TOP NEWS Ore 20 - La Juventus ritrova Demiral. Champions in campo, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni Champions

UEFA.com

Roberto Martìnez, UEFA Technical Observer Guarda tutti i Man of the Match ufficiali di UEFALeague .Man. City : Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, João Cancelo; Rodri, Gündoan;...... e anche il secondo gol è stato pregevole" Ginés Meléndez, Osservatore Tecnico UEFA Guarda tutti i Man of the Match ufficiali della UEFALeague .Real Madrid : Courtois; Lucas ...Modulo alternativo: Non è escluso tuttavia che Pirlo opti per un 3-5-2, rinunciando ad Alex Sandro e inserendo a centrocampo McKennie. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sand ...Porto-Chelsea è il match d’andata dei quarti di finale di Champions League e si giocherà mercoledì 7 aprile con inizio alle 21.