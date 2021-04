Festa ‘illegale’ a casa McKennie con Dybala e Arthur: multe per violazione delle norme anti Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) Juve, Festa in casa di McKennie, presenti anche Paulo Dybala e Arthur Melo. I presenti sono stati multati per la violazione delle norme anti-Covid. Il calciatore della Juve Weston McKennie è stato multato per una Festa organizzata nella sua villa. E come noto le feste private sono vietate dalle norme anti-contagio attualmente in vigore. Festa in casa di McKennie, i presenti multati per violazione delle norme contro la diffusione del Covid Stando a quanto riferito da la Repubblica, i carabinieri si sono imbattuti in una ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Juve,indi, presenti anche PauloMelo. I presenti sono stati multati per la. Il calciatore della Juve Westonè stato multato per unaorganizzata nella sua villa. E come noto le feste private sono vietate dalle-contagio attualmente in vigore.indi, i presenti multati percontro la diffusione delStando a quanto riferito da la Repubblica, i carabinieri si sono imbattuti in una ...

Advertising

massimo61700856 : McKennie, Dybala e Arthur: festa 'illegale' e multa alla vigilia di partite importanti e in sfpregio alle norme...… - DevilDollmusic : @B_R_U_C_E__ Se tu fossi un giocatore,andresti in un altro paese con il tuo aereo privato o prenoteresti una spiagg… - dygualdo : mamma mia quanto sta godendo nino or* in questo momento, un nero, un argentino e un brasiliano che fanno la festa i… - Euristic3000 : RT @1972book: Abbiamo istituzionalizzato il concetto di “festa illegale”, in relazione al Covid. Ma anche di “passeggiata illegale”, di “ce… - GrendelFTMoor : RT @1972book: Abbiamo istituzionalizzato il concetto di “festa illegale”, in relazione al Covid. Ma anche di “passeggiata illegale”, di “ce… -