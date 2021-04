Ferrara, intera famiglia contagiata e ricoverata in ospedale: grave la madre incinta di 6 mesi (Di giovedì 1 aprile 2021) madre, padre, ma anche i loro due figli stanno combattendo contro il a . La donna di 35 anni è di 6 mesi ed è in condizioni gravi . Il personale sanitario considera la sua situazione critica e tiene ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021), padre, ma anche i loro due figli stanno combattendo contro il a . La donna di 35 anni è di 6ed è in condizioni gravi . Il personale sanitario considera la sua situazione critica e tiene ...

