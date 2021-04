Fabrizio Corona, sospeso lo sciopero della fame in carcere: le sue condizioni (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo più do otto giorni Fabrizio Corona ha ricominciato a mangiare. Il suo avvocato Ivano Chiesa svela le sue condizioni di salute. Ecco cosa ha raccontato. Fabrizio Corona ha sospeso lo sciopero della fame. L’ex marito di Nina Moric in carcere dallo scorso 23 marzo aveva deciso di non mangiare per protestare contro il suo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo più do otto giorniha ricominciato a mangiare. Il suo avvocato Ivano Chiesa svela le suedi salute. Ecco cosa ha raccontato.halo. L’ex marito di Nina Moric indallo scorso 23 marzo aveva deciso di non mangiare per protestare contro il suo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Sombrerosss : @lucifxrrich Tipo fabrizio corona che ne prende un po' e se lo mette in faccia, ecco cosa dovremmo fare noi - GiuseppeporroIt : Fabrizio Corona ha interrotto dopo 20 giorni lo sciopero della fame: come sta ora? #fabriziocorona - cronaca_news : Fabrizio Corona, sciopero fame sospeso: compleanno in cella a Monza, l’avvocato stasera in tv a Telelombardia… - infoitcultura : Fabrizio Corona sospende lo sciopero della fame. La mamma: «Magistratura bigotta» - infoitcultura : Fabrizio Corona in carcere: oggi ha sospeso lo sciopero della fame -