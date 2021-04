Fa il tampone al posto della madre positiva (Di giovedì 1 aprile 2021) La figlia di 21 anni fa il tampone al posto delle madre 36enne che era positiva sfruttando la forte somiglianza, ma sono state scoperte dalle forze dell'ordine e denunciate. Le hanno smascherate gli ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) La figlia di 21 anni fa ilaldelle36enne che erasfruttando la forte somiglianza, ma sono state scoperte dalle forze dell'ordine e denunciate. Le hanno smascherate gli ...

Advertising

fanpage : Si è sottoposta al tampone al posto della madre, già positiva, così da farla risultare negativa. - HuffPostItalia : Fa il tampone al posto della madre positiva per 'restituirle libertà'. Denunciate - furcinissima : La roba per cui puoi andare all'estero (in zone dove non c'è divieto di ingresso), non solo è irrazionale, posto ch… - globalistIT : - Giuliano_Sergi : Secondo voi ? ?? -