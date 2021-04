Errore clamoroso di Werner: i tifosi avversari lo ringraziano regalandogli un passaporto macedone (Di giovedì 1 aprile 2021) Timo Werner, attaccante della Germania, nella gara di ieri contro la Macedonia del Nord, sul risultato di 1-1 al 79?, ha sbagliato clamorosamente a porta vuota l’occasione che poteva chiudere i giochi. Sei minuti più tardi è arrivata la beffa con Elmas, che ha regalato l’insperato successo agli ospiti e posto fine a una striscia di 18 successi consecutivi nelle qualificazioni ai Mondiali della Nationalmannschaft. Una serata storica per il calcio in Macedonia del Nord, i tifosi hanno deciso di ringraziare a modo loro il centravanti tedesco del Chelsea, fornendogli addirittura un passaporto macedone per l’importanza che ha rivestito nella notte di Duisburg. Timo #Werner erhält „aus Dankbarkeit“ einen nordmazedonischen Pass. Armer Kerl. Via @VecerMk @SID Sportnews #GERMKD pic.twitter.com/AEVBTgtGX0 — ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Timo, attaccante della Germania, nella gara di ieri contro la Macedonia del Nord, sul risultato di 1-1 al 79?, ha sbagliato clamorosamente a porta vuota l’occasione che poteva chiudere i giochi. Sei minuti più tardi è arrivata la beffa con Elmas, che ha regalato l’insperato successo agli ospiti e posto fine a una striscia di 18 successi consecutivi nelle qualificazioni ai Mondiali della Nationalmannschaft. Una serata storica per il calcio in Macedonia del Nord, ihanno deciso di ringraziare a modo loro il centravanti tedesco del Chelsea, fornendogli addirittura unper l’importanza che ha rivestito nella notte di Duisburg. Timo #erhält „aus Dankbarkeit“ einen nordmazedonischen Pass. Armer Kerl. Via @VecerMk @SID Sportnews #GERMKD pic.twitter.com/AEVBTgtGX0 — ...

Advertising

pierlugrasso74 : @LaviniaBLR @LucaPanofsky Ragazzi azzardo la soluzione, poi però linciatemi eh. Si chiama identità degli opposti. P… - stemoran57 : @nicmad84 L'errore principale e clamoroso è non chiamare le cose col loro nome... i 'comunisti' bisogna chiamarli c… - LeoMartino12 : @cmdotcom La Juve ha fatto un errore clamoroso non prendendolo Maledetto paratici - bikermanfast : RT @sicampeggia: @GiovanniToti Obbligo vaccinale per i sanitari e scudo penale per i vaccinatori, già il fatto che queste due misure debban… - fabius10scudi : RT @Luca_Fantuzzi: @RiservaAccount @non_seria @martinacarletti @ZioKlint Non lo so (molto dipende IMO dalle aspettative di ognuno e dalle s… -

Ultime Notizie dalla rete : Errore clamoroso Il Crema 'regala' la vittoria al Villa Valle CREMA (1 aprile 2021) - Un Crema, poco brillante, regala la vittoria al Villa Valle con un errore clamoroso della difesa. I nerobianchi sono stati puniti da Austoni che ha intercettato un passaggio orizzontale nella propria area di rigore della difesa cremasca e ha realizzato il gol del 2 - ...

'Bene l'obbligo vaccinale per i sanitari' "Lasciare medici e infermieri no - vax tra le corsie è stato un clamoroso errore del governo Conte che sarebbe dovuto intervenire fin da dicembre. Le somministrazioni in farmacia, consentiranno di ...

Ds Lecco: "La partita è stata condizionata da errore clamoroso arbitro" Tutto Lega Pro L'Eredità, il clamoroso errore del concorrente: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: «Ma come?» Su Leggo.it le ultime novità. L'Eredità, il concorrente ha un "blackout" in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: ...

UNDER 18 PAGELLE ROMA-MILAN 1-1 - Giallorossi beffati nel finale La Roma Under 18 pareggia 1-1 contro il Milan under 18. Al vantaggio giallorosso di Cassano all'11' risponde il rossonero Amore all'81' ...

CREMA (1 aprile 2021) - Un Crema, poco brillante, regala la vittoria al Villa Valle con undella difesa. I nerobianchi sono stati puniti da Austoni che ha intercettato un passaggio orizzontale nella propria area di rigore della difesa cremasca e ha realizzato il gol del 2 - ..."Lasciare medici e infermieri no - vax tra le corsie è stato undel governo Conte che sarebbe dovuto intervenire fin da dicembre. Le somministrazioni in farmacia, consentiranno di ...Su Leggo.it le ultime novità. L'Eredità, il concorrente ha un "blackout" in diretta: «Scusate...». Flavio Insinna senza parole: ...La Roma Under 18 pareggia 1-1 contro il Milan under 18. Al vantaggio giallorosso di Cassano all'11' risponde il rossonero Amore all'81' ...