Denise Pipitone, mamma Piera rompe il silenzio (Di giovedì 1 aprile 2021) Denise Pipitone, il caso che ha fatto parlare negli anni precedenti, è tornato con una rivelazione sconvolgente. Le parole di Piera Maggio la madre della piccola scomparsa sono in un messaggio audio inviato alla trasmissione "Chi l'ha visto". Denise Pipitone, le dichiarazioni della madre Piera Maggio "rimaniamo con i piedi ben saldi a terra" (YouTube)La donna ha dichiarato che vuole rimanere con i piedi per terra, è cauta e molto speranzosa ma non si illude più di tanto, proprio perché le segnalazioni fatte nel passato hanno dimostrato che l'illusione non ha mai portato a niente. Nel caso specifico l'unica cosa da fare è chiedere che venga fatto il test del DNA e quello sarà il prossimo passo che la famiglia effettuerà, questa sembra essere l'unica soluzione in grado ...

