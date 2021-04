Covid | falso certificato sanitario all’imbarco | due denunciati

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Polizia di Stato in servizio all’Ufficio di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio ha concluso un’attività di indagine che ha consentito di denunciare due stranieri in stato di libertà per falsità materiale in atto pubblico commesso da privato. L’indagine è scaturita da un controllo della documentazione in possesso dei passeggeri in partenza verso Amritsar, India, con scalo a Istanbul, Turchia. I passeggeri per poter accedere al volo devono esibire certificazione sanitaria recante il test negativo del tamponeeffettuato entro il termine delle settantadue ore antecedenti la partenza. Il 6 marzo scorso sono stati organizzati servizi di verifica documentale presso i banchi check-in dell’aeroporto. Nell’occasione sono state raccolte un congruo numero di certificazioni, almeno 25, che destavano sospetti sulla veridicità. Successive ed approfondite indagini ...