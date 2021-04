Cosa dicono le stelle | Oroscopo di Venerdì 2 Aprile 2021

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021) Cancro lenon saranno troppo favorevoli in amore tanto che potrebbero esserci incomprensioni con la propria dolce metà. Vergine pare proprio che in questo secondo giorno del mese non avrete tutti i pianeti dalla vostra parte. Capricorno sul piano professionale tutto un po’ fermo ma non si escludono novità per i prossimi giorni. Ecco