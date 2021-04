Cortana abbandona definitivamente Android e iOS

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiude un'era per l'assistente virtuale Microsoft:non sarà più disponibile sui sistemie iOS ma diventerà parte integrante delle applicazioni per la produttività Office...

Una decisone già presa e poco più che simbolica: a partire dal 31 Marzo Cortana ha abbandonato i dispositivi mobile. Per Microsoft ormai non aveva più senso mantenere attivo un assistente vocale che ...L'assistente vocale Cortana di casa Microsoft in data 31 marzo 2021 saluterà per sempre gli smartphone Android e iOS, data la diffusione di Alexa.