Fumetti esilaranti che superano bojack horseman

Le opere umoristiche di Gary Larson, in particolare la serie La Farside, hanno segnato un punto di svolta nel panorama dei fumetti e dell'umorismo visivo, influenzando anche produzioni televisive come Bojack Horseman. Questo articolo analizza le connessioni tra i due universi, evidenziando come le tematiche e lo stile umoristico di Larson abbiano anticipato molte delle dinamiche presenti nell'animazione moderna che combina umanità e animalità . le origini e l'eredità de la farside. il ruolo pionieristico di gary larson. La Farside, creata da Gary Larson, ha debuttato nel 1980, rivoluzionando il genere del cartoon single-panel.

