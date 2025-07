Guerra dei dazi l' Europa tratta duello sulle contromisure

Stupore, rabbia ma anche la volontĂ di non lasciarsi intimidire. L'annuncio dei dazi al 30% da parte di Donald Trump ha raffreddato l'entusiasmo europeo sul buon esito delle trattative in corso. "Continuereamo a trattare ma siamo pronti alle contromisure", la prima risposta di Ursula Von der Leyen. La numero uno della Commissione ha ricevuto la lettera, datata 11 luglio, venerdì sera ma ha atteso che fosse il presidente degli Stati Uniti a renderla pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra dei dazi, l'Europa tratta, duello sulle contromisure

La Cina minaccia contromisure contro i Paesi che useranno i dazi americani per danneggiarla - La Cina prenderĂ provvedimenti contro i Paesi che si serviranno dei dazi imposti dagli Stati Uniti per danneggiare la sua economia.

Dazi Trump, l’Ue prepara contromisure: l’elenco di prodotti colpiti e quali prezzi potrebbero aumentare - L'Ue prepara le contromisure nel caso in cui i negoziati con Trump sui dazi non dovessero andare a buon fine.

Cina: portavoce Esteri, contromisure contro dazi USA irragionevoli per fentanil rimangono efficaci - Gli Stati Uniti hanno irragionevolmente imposto due cicli di dazi alla Cina con il pretesto del fentanil, e la Cina ha prontamente adottato contromisure per salvaguardare fermamente i suoi diritti e interessi legittimi.

Dazi, l’Europa studia contromisure: oggi riunione dei 27. Tremonti: «Reagire su fiscalità web» - «Sappiamo che non abbiamo alternativa al negoziato, perché se applicassimo misure di ritorsione innescando una guerra commerciale le conseguenze sull’economia dei due continenti sarebbero devastanti». Scrive ilsole24ore.com

L’Europa non sa bene come rispondere ai dazi minacciati da Trump - Salvo altri ripensamenti il tempo per trattare c'è, ma Francia, Germania e Italia sono divise sulle contromisure da prendere ... Come scrive ilpost.it