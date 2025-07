Kovacevic | Modric farà la differenza al Milan Su Vlahovic …

Darko Kovacevic, direttore sportivo dell’Olympiacos ed ex Juventus, parla di Vlahovic, del Milan e di Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Kovacevic: “Modric farĂ la differenza al Milan. Su Vlahovic …”

In questa notizia si parla di: kovacevic - modric - milan - vlahovic

Kovacevic: Vlahovic o David? Meglio Dusan. Deve lasciare la Juve, due squadre fanno al caso suo...; AC Milan - ultime notizie sulla squadra e sulle voci di mercato; Darko Kovacevic consiglia Vlahovic: Cambiasse subito aria, lo preferisco a Haaland e David.

Kovacevic: “Vedrei bene Vlahovic al Milan o al Manchester United” - E nella lista del club rossonero c'è anche Dusan Vlahovic. Riporta msn.com

Juventus, senti Kovacevic: "Vlahovic? Lo preferisco a David e anche a Haaland. Vedo Dusan al Milan" - Una situazione che tiene in ansia la Juve e fa discutere anche in Serbia, lo conferma Darko Kovacevic: "Ci chiediamo tutti perché Dusan non sia più il titolare, resta uno dei migliori centravanti ... Come scrive calciomercato.com