Milan Futuro, arriva la firma di Andrea Di Siena. Primo contratto da professionista per l'attaccante classe 2006. Ecco il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Progetto Milan Futuro: primo contratto da pro per Andrea Di Siena

Andrea Cullotta, difensore classe 2008 del Milan, ha appena firmato il suo primo contratto da apprendistato. Un riconoscimento importante che premia il suo percorso di crescita, confermato anche dalle convocazioni in azzurro

UFFICIALE - Il terzino sinistro Andrea #Bozzolan approda alla #Reggiana a titolo definitivo con un contratto fino al 2028. L'ex #Milan sale in #SerieB dopo due stagioni in Lega Pro

COMUNICATO UFFICIALE: ANDREA DI SIENA; UFFICIALE - Andrea Bozzolan è un nuovo giocatore della Reggiana: contratto triennale per l'ex Milan; Primo acquisto di gennaio del Milan Futuro: chi è Andrea Magrassi, l'attaccante preso dal Cittadella.

Milan Futuro, Pittarella firma il suo primo contratto da professionista - Il comunicato del sito: " AC Milan comunica che Matteo Pittarella ha firmato il suo primo contratto da professionista. Secondo milannews.it

Milan, primo contratto per il baby Simone Lontani: ha firmato fino al 2026 - Il settore giovanile del Milan sta sfornando sempre più talenti, e l'allenatore della prima squadra Stefano Pioli ne sta considerando parecchi facendoli esordire, giovanissimi, con i grandi. Da milannews.it