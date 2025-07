Classifica Mondiale Moto2 2025 | Gonzalez allunga a +9 su Canet dopo il Sachsenring

CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2025 (dopo GP Germania). 1 GONZALEZ Manuel SPA 172 2 55 CANET Aron SPA 163 3 31 26 MOREIRA Diogo BRA 128 4 61 30 DIXON Jake GBR 114 5 65 4 BALTUS Barry BEL 114 6 87 3 Ă–NCĂś Deniz TUR 97 7 7 AGIUS Senna AUS 92 8 91 3 VIETTI Celestino ITA 79 9 12 ARENAS Albert SPA 75 10 88 1 RAMIREZ Marcos SPA 71 11 101 10 LOPEZ Alonso SPA 58 12 107 6 SALAC Filip CZE 58 13 114 7 ROBERTS Joe USA 55 14 116 2 HOLGADO Daniel SPA 47 15 122 6 GUEVARA Izan SPA 45 16 123 1 ALONSO David COL 36 17 125 2 ARBOLINO Tony ITA 34 18 140 15 ORTOLA Ivan SPA 22 19 145 5 VD GOORBERGH Zonta NED 14 20 146 1 VEIJER Collin NED 13 21 149 3 BINDER Darryn RSA 11 22 149 0 ESCRIG Alex SPA 10 23 151 2 AJI Mario INA 8 24 158 2 SASAKI Ayumu JPN 8 25 154 3 HUERTAS Adrian SPA 5 26 155 1 GUTIERREZ Oscar SPA 4 27 156 1 GARCIA Sergio SPA 3 28 158 0 NAVARRO Jorge SPA 3 29 158 0 MUĂ‘OZ Daniel SPA 1 30 159 1 KUNII Yuki JPN 0 31 159 0 FERNANDEZ Eric SPA 0 32 159 0 ATIRATPHUVAPAT Nakarin THA 0  . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale Moto2 2025: Gonzalez allunga a +9 su Canet dopo il Sachsenring

