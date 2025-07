La guerra commerciale dei dazi tra Usa e Ue | jeans più cari Salve Coca Cola e Pepsi

Una guerra commerciale tra Usa e Ue, con dazi imposti da una parte e controdazi dall’altra, porterebbe a ricadute importanti anche sull'inflazione in Europa, con aumenti diffusi per i prodotti made in Usa. Gli esempi arrivano dal Codacons che parte da uno dei simboli piĂą tipici dell’America, l’intramontabile Harley Davidson: oggi viene venduta in Italia ad un prezzo di listino pari a 15.900. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La guerra commerciale dei dazi tra Usa e Ue: jeans piĂą cari. Salve Coca Cola e Pepsi

In questa notizia si parla di: guerra - commerciale - dazi - jeans

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Washington e Pechino sospendono la loro guerra commerciale - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per novanta giorni della maggior parte dei dazi doganali che si erano imposti, segnando una distensione nella guerra commerciale che ha scosso l’economia mondiale.

La Cina schiera i robot nella guerra commerciale con gli Usa: ecco il piano di Xi - Secondo il New York Times, Pechino può contare su un esercito di robot per contrastare l'impatto dei dazi approvati dal presidente Usa

Dalle auto ai jeans, le vittime della guerra commerciale; Anche i mitici jeans Usa rischiano di rimanere stritolati nella morsa dei dazi di Trump; La Ue prende tempo per negoziare con Trump: rinviati a metĂ aprile i contro-dazi su whiskey e jeans Usa.

La guerra commerciale dei dazi tra Usa e Ue: jeans più cari. Salve Coca Cola e Pepsi - Una guerra commerciale tra Usa e Ue, con dazi imposti da una parte e controdazi dall’altra, porterebbe a ricadute importanti anche sull'inflazione in Europa, con aumenti diffusi per i prodotti made in ... Scrive msn.com

Dazi Usa, da Chianti e Amarone a Prosecco e Pecorino romano: i prodotti più a rischio - Nella guerra commerciale che rischia di aprirsi con l’arrivo dei dazi, ci sono prodotti tricolori in pericolo molto più degli altri, ... Riporta msn.com