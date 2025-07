È morto Emmanuel Miraglia uno dei signori della sanità privata del Lazio

Lutto nel mondo della sanità. È morto all’età di 85 anni Emmanuel Miraglia, fondatore e presidente del gruppo Giomi che da anni rappresenta un punto di riferimento nella sanità accreditata del Lazio, con una presenza consolidata nel sistema sanitario regionale. Del gruppo Giomi l’ospedale Cristo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

