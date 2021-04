Classifica marcatori Serie B | Coda guida un gruppo di 7 calciatori

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mancano 8 giornate alla fine della regular season diB, poi sarà tempo di playoff e playout. Massimo, capocannoniere del campionato, sta trascinando il suo Lecce verso la promozione diretta. Ma gli altri che lo seguono non vogliono mollare. Analizziamo nel dettaglio ladiB. L’Empoli primo insembra lanciato verso la promozione inA con 8 punti di vantaggio sulla terza, nonostante le nubi del Covid-19 si stiano affacciando minacciose sulla squadra toscana. È grazie soprattutto ai 15 gol di Mancuso che la squadra di Dionisi viaggia a vele spiegate verso la massima. Capocannoniere fino a qualche settimana fa, Mancuso non ha fatto i conti con Massimoche, grazie a 4 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Metropolitan Magazine Italia

Sono 68 le reti realizzate con 28diversi (solo 2 Ct, Pozzo con 53 e Prandelli con 29, ... raggiungendo Daniele De Rossi al terzo posto all - time nelladegli Azzurri per gol nelle ...Ladel girone A dopo 26 giornate: 21 reti: Chessa (Castellanzese) 18 reti: Allegretti (Gozzano) 15 reti: Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano) 14 reti: Buso (Sestri Levante) 12 reti:...Nessuno semplice da raggiungere, anzi, forse tolto lo scudetto, con l'Inter prima in classifica e con un buon margine sulle inseguitrici, gli altri traguardi non sono per niente scontati, ma Lukaku ...Sempre Protti detiene un altro record: è stato l’unico giocatore ad aver trionfato nella classifica marcatori in A con una squadra retrocessa, il Bari. Protti, tra gli anni ’90 e i primi del 2000, ha ...