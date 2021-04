"C'è un limite a tutto, lei deve essere radiato". Bruno Vespa mai visto così: l'ospite brutalizzato, gelo su Rai 1 | Video (Di giovedì 1 aprile 2021) Scontro più che vivace a Porta a Porta dove Bruno Vespa è arrivato addirittura a interrompere un intervento. A parlare nel salotto di Rai 1 è stato il dottor Mariano Amici, noto per essere contrario ai vaccini anti-Covid. Il tutto ha avuto inizio quando il collega Giuseppe Remuzzi ha spiegato l'importanza del vaccino: "Siamo di fronte a una delle cose più belle che la medicina ha messo a disposizione dei malati. Penso che un medico può anche decidere di non vaccinarsi, ma in quel momento lì deve anche decidere che non può più fare il medico perché non può essere idoneo a fare questo lavoro". A quel punto è stato il conduttore a chiedere a Mariano Amici, in vista del decreto vaccini che obbligherà i medici a sottoporsi alla vaccinazione, cosa farà. Non prima però di lanciarsi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Scontro più che vivace a Porta a Porta doveè arrivato addirittura a interrompere un intervento. A parlare nel salotto di Rai 1 è stato il dottor Mariano Amici, noto percontrario ai vaccini anti-Covid. Ilha avuto inizio quando il collega Giuseppe Remuzzi ha spiegato l'importanza del vaccino: "Siamo di fronte a una delle cose più belle che la medicina ha messo a disposizione dei malati. Penso che un medico può anche decidere di non vaccinarsi, ma in quel momento lìanche decidere che non può più fare il medico perché non puòidoneo a fare questo lavoro". A quel punto è stato il conduttore a chiedere a Mariano Amici, in vista del decreto vaccini che obbligherà i medici a sottoporsi alla vaccinazione, cosa farà. Non prima però di lanciarsi ...

