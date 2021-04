Carabiniere condannato, chiede straordinari: era in caserma con donna (Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiude male la controversia in tribunale per un Carabiniere condannato a causa di una circostanza molto controversa. Cosa è successo. Carabiniere condannato, e per un motivo decisamente controverso. Quel che è accaduto nella notte dell’11 gennaio 2017 all’interno della caserma dell’Arma di Ravenna è decisamente senza precedenti. Leggi anche –> Coppie scambiste, in 5 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 aprile 2021) Si chiude male la controversia in tribunale per una causa di una circostanza molto controversa. Cosa è successo., e per un motivo decisamente controverso. Quel che è accaduto nella notte dell’11 gennaio 2017 all’interno delladell’Arma di Ravenna è decisamente senza precedenti. Leggi anche –> Coppie scambiste, in 5 L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

