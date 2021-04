“Cancellata”. Giulia Salemi, è successo sotto gli occhi di tutti. Per lei la faccenda si complica (Di giovedì 1 aprile 2021) Influencer, fashion blogger, modelle ‘social addicted’. Ormai il web, e di conseguenza tutti noi che siamo h24 incollati a uno smartphone o a un pc, pullula di donne stupende che pubblicizzano vestiti, costumi, gioielli e tanto altro. Una nuova professione che può essere molto remunerativa. Soprattutto per chi può vantare migliaia o addirittura milioni di follower che non perdono un post pubblicato dalle loro regine. Solo che anche qui l’inconveniente è dietro l’angolo. Ne sa qualcosa Giulia Salemi, la bella e sensuale ex gieffina italo-persiana che qualche giorno fa ha proposto un a nuova linea di costumi. Il modello proposto è ‘Mulan’ del brand ‘SMMR’. Ebbene Giulia si è immortalata sul suo profilo Instagram con questo meraviglioso costume da bagno, ma in tanti hanno notato un particolare. Ovvero, c’è una somiglianza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Influencer, fashion blogger, modelle ‘social addicted’. Ormai il web, e di conseguenzanoi che siamo h24 incollati a uno smartphone o a un pc, pullula di donne stupende che pubblicizzano vestiti, costumi, gioielli e tanto altro. Una nuova professione che può essere molto remunerativa. Soprattutto per chi può vantare migliaia o addirittura milioni di follower che non perdono un post pubblicato dalle loro regine. Solo che anche qui l’inconveniente è dietro l’angolo. Ne sa qualcosa, la bella e sensuale ex gieffina italo-persiana che qualche giorno fa ha proposto un a nuova linea di costumi. Il modello proposto è ‘Mulan’ del brand ‘SMMR’. Ebbenesi è immortalata sul suo profilo Instagram con questo meraviglioso costume da bagno, ma in tanti hanno notato un particolare. Ovvero, c’è una somiglianza ...

