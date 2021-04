“Basta | ha deciso così” Fabrizio Corona | le ultime notizie dal carcere di Monza

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 aprile 2021)si trova neldidopo che i giudici hannodi revocargli gli arresti domiciliari. La polemica è divampata negli ultimi giorni.ha manifestato fin da subito la sua totale disapprovazione. E lo ha fatto con gesti di protesta eclatanti, cospargendosi il volto di sangue, resistendo all’arresto e iniziando uno sciopero della fame. Sciopero che, nelle sue già precarie condizioni psico-fisiche, potrebbe costargli caro. Come anche lo psichiatra Alessandro Meluzzi ha esplicitamente ammesso a “Live – Non è la D’Urso” dove Barbara ha intervistato la mamma di, Gabriella Privitera. L’imprenditore, finito nuovamente dietro le sbarre per una vicenda giudiziaria iniziata nel lontano 2007. Da allora la carriera, e la vita, del socio ed ...