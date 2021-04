Bassa Bergamasca | smantellata rete di spaccio di droga | 8 misure cautelari

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 aprile 2021) Alle prime luci dell’alba di giovedì 1° aprile, una ventina di carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa, nei confronti di 8 indagati, di cui 6 di nazionalità marocchina, 1 algerina e 1 originario della Mauritania, dal Gip del Tribunale di Bergamo (dottoressa Maria Luisa Mazzola), su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo orobico, nella fattispecie del dottor Paolo Mandurino, a seguito degli approfondimenti investigativi diretti da quest’ultimo, in relazione alle indagini avviate e svolte dai carabinieri della Tenenza di Zingonia per contrastare un rilevante fenomeno didi sostanze stupefacenti presente in prevalenza in Ciserano sulla Strada Francesca, nell’area compresa tra lo stabile dell’ex pizzeria Da Enzo ed il parcheggio del supermercato Famila, e gestito dagli odierni ...