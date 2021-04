Avanti un Altro, Daniele Lombardo vince tutto: la cifra da capogiro portata a casa (Di giovedì 1 aprile 2021) Daniele Lombardo, neo campione di Avanti un Altro , ha portato a termine una vera e propria impresa, riuscendo ad aggiudicarsi il montepremi finale. Ecco la sua serata magica. La vittoria di Daniele Lombardo Nella serata di ieri è stato messo un segno un vero e proprio colpaccio negli studi di Avanti un Altro , condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il concorrente Daniele Lombardo , è infatti riuscito con talento a superare tutte le prove previste dal quiz-game Mediaset. Nella manche finale, ovvero delle risposte al contrario, Lombardo ha dato il meglio di se, riuscendo dove molti hanno fallito per mesi. La prova consiste nel dare la risposta sbagliata nel minor tempo ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 1 aprile 2021), neo campione diun, ha portato a termine una vera e propria impresa, riuscendo ad aggiudicarsi il montepremi finale. Ecco la sua serata magica. La vittoria diNella serata di ieri è stato messo un segno un vero e proprio colpaccio negli studi diun, condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il concorrente, è infatti riuscito con talento a superare tutte le prove previste dal quiz-game Mediaset. Nella manche finale, ovvero delle risposte al contrario,ha dato il meglio di se, riuscendo dove molti hanno fallito per mesi. La prova consiste nel dare la risposta sbagliata nel minor tempo ...

