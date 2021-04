Aurora Ramazzotti massacrata sul web “Pensi di essere bella?” | la risposta di Aurora zittisce tutti

(Di giovedì 1 aprile 2021), figlia di Eros e di Michelle Hunziker divide molto. C’è chi la stima perché è una ragazza molto simpatica, vivace ed estroversa sempre allegra e divertente ma c’è anche chi fa sempre il paragone trae la mamma esostengono che, nonostante Michelle Hunziker abbia 40 anni è molto piùdella figlia appena ventenne. In tante occasioniRamazzoti non ha nascosto di aver sofferto e di soffrire ancora per il paragone da cui ne esce sconfitta e che tutte queste critiche, negli anni, hanno accresciuto la sua insicurezza e le sue frustrazioni che già sono tipiche di ragazze adolescenti. Anche Michelle Hunziker ha sempre detto di soffrire molto quando la paragonano alla figlia e di sapere molto bene ...

Er Faina risponde adlegittimando il catcalling perchè rientra tra le normali 'tecniche di rimorchio', ma il suo video ha scatenato una tempesta sui social dopo che era stato ripreso e commentato anche ...Tommaso Zorzi contro Er Faina sul social per il Cat Calling . Recentemente, dal suo account Instagram, ha esternato il suo fastidio per il ' Cat calling ', ovvero l'usanza di fare apprezzamenti alle donne per strada. Er Faina ha detto la sua a riguardo, ...Un esempio recentissimo: martedì 30 marzo sul profilo Instagram di Radio deejay è stato riportato lo sfogo di Aurora Ramazzotti dopo aver subito per l’ennesima volta catcalling. Sotto al post erano ...Solo qualche giorno fa, Aurora Ramazzotti aveva condiviso l’angoscia di vivere un momento di disagio, causato dal fenomeno del catcalling; sui social l’appoggio è arrivato incondizionato alla figlia ...