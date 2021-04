Apple TV Remote | il “nuovo modello” è un telecomando di terze parti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si continua a parlare del prossimodiTV, ovvero il tanto discussoTV, tuttavia sembra che la questione sia in realtà molto meno interessante di quanto prospettato di recente. I colleghi di 9to5Mac hanno infatti scovato un’immagine delall’interno del codice di tvOS 14.5 – potete vederla in apertura – ma un indagine più approfondita ha portato alla corretta identificazione della periferica: non si tratta di uninedito pensato per laTV di sesta generazione, bensì di un prodotto di. Ecco il render ufficiale:TVè un prodotto presentato lo scorso novembre (ma pare che nessuno ci abbia fatto ...

Apple TV Remote è un prodotto presentato lo scorso novembre ( ma pare che nessuno ci abbia fatto caso) ed è stato realizzato da Universal Electronics in collaborazione con Apple. Il telecomando non vi sostituirà affatto l'Apple TV Remote in dotazione con la Apple TV. Praticamente potrebbero convivere due telecomandi: uno piccolo, sottile e con superficie touch.