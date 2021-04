Ancelotti: “Gli arbitri in Inghilterra sono migliori! Da altre parti subiscono pressioni…” (Di giovedì 1 aprile 2021) L'allenatore dell'Everton Carlo Ancelotti è intervenuto dalle colonne del sito inglese The Athletic dove ha toccato tanti argomenti che riguardano il calcio di oggi. Tra questi la Nazionale di Roberto Mancini, l'ipotesi Superlega, gli arbitri di Premier League e molto altro.Ancelotti: "La Superlega non si può fare"caption id="attachment 1095141" align="alignnone" width="3000" Ancelotti Guardiola, getty images/captionAncelotti sull'Italia di Mancini: "Per l'Europeo scommetterei sull'Italia. Ma davvero! Hanno giocato bene alle qualificazioni".Ipotesi Superlega: "Per me la Superlega non si può fare. Abbiamo la Champions League e penso che sia abbastanza. La Champions mette di fronte i migliori, ma il futuro del calcio deve dare più valore alle competizioni nazionali. Il calendario è già molto difficile ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 aprile 2021) L'allenatore dell'Everton Carloè intervenuto dalle colonne del sito inglese The Athletic dove ha toccato tanti argomenti che riguardano il calcio di oggi. Tra questi la Nazionale di Roberto Mancini, l'ipotesi Superlega, glidi Premier League e molto altro.: "La Superlega non si può fare"caption id="attachment 1095141" align="alignnone" width="3000"Guardiola, getty images/captionsull'Italia di Mancini: "Per l'Europeo scommetterei sull'Italia. Ma davvero! Hanno giocato bene alle qualificazioni".Ipotesi Superlega: "Per me la Superlega non si può fare. Abbiamo la Champions League e penso che sia abbastanza. La Champions mette di fronte i migliori, ma il futuro del calcio deve dare più valore alle competizioni nazionali. Il calendario è già molto difficile ...

