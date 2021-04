Adozioni gay, l'ira di Paolo Brosio: "Un bimbo ha un papà e una mamma" (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galici Paolo Brosio ha commentato la sentenza di riconoscimento dell'adozione gay all'estero in Italia, sottolineandone possibili scenari pericolosi Nelle scorse ore, la Cassazione ha dato il via libera alla trascrizione delle Adozioni gay all'estero, con il "riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante". Per i giudici non sussiste come principio ostativo l'omogenitorialità del nucleo familiare, a patto che venga escluso l'accordo di "maternità surrogata". La sentenza sta facendo discutere e tra le voci che si sono alzate contro questa decisione c'è anche quella di Paolo Brosio, giornalista ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Francesca Galiciha commentato la sentenza di riconoscimento dell'adozione gay all'estero in Italia, sottolineandone possibili scenari pericolosi Nelle scorse ore, la Cassazione ha dato il via libera alla trascrizione dellegay all'estero, con il "riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell'adozione piena o legittimante". Per i giudici non sussiste come principio ostativo l'omogenitorialità del nucleo familiare, a patto che venga escluso l'accordo di "maternità surrogata". La sentenza sta facendo discutere e tra le voci che si sono alzate contro questa decisione c'è anche quella di, giornalista ...

Agenzia_Ansa : La Cassazione: 'Sì alle adozioni all'estero da parte di coppie gay' #ANSA - SkyTG24 : La Cassazione dà il via libera all'adozione all'estero da parte di coppie gay - SkyTG24 : Per i giudici, non può essere un 'elemento ostativo all'adozione' il fatto che 'il nucleo familiare sia omogenitori… - giovannitrivel3 : RT @SecolodItalia1: Luxuria esulta per l’ok alle adozioni gay: “Abbiamo diritto a un figlio per cantargli la ninna nanna” - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Luxuria esulta per l’ok alle adozioni gay: “Abbiamo diritto a un figlio per cantargli la ninna nanna” -