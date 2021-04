Ad aprile tutta Italia in zona rossa o arancione: ecco tutte le regole da seguire (Di giovedì 1 aprile 2021) Si prosegue dunque sulla strada della prudenza ad aprile: Italia zona rossa e arancione per tutto il mese dopo la Pasqua blindata, con regole e divieti - per spostamenti, scuola, visite a parenti e ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Si prosegue dunque sulla strada della prudenza adper tutto il mese dopo la Pasqua blindata, cone divieti - per spostamenti, scuola, visite a parenti e ...

